Nyheiter

Her på Møre Folkehøgskule fekk me ein stor auke i søkartalet i 2018, med 430 søkarar til 106 plassar, og me har om lag like mange søkarar til neste år, seier rektor Einar Opsvik.

– Ein av årsakene til at så mange unge søker seg til folkehøgskulane no, kan vere at dei etter 13 års skulegang med mange krav og jakt på gode karakterar, ynskjer seg eit annleis skuleår. Men dei som trur at dei skal ha eit friår, erfarer fort det motsette. Her er det fullt køyr frå dag ein, seier Opsvik.