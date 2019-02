– Får uromeldingar om branntryggleik

Nyheiter

Det sa Anbjørn Steinholm Frislid (Frp) i kommunestyret torsdag, i samband med ein interpellasjon han hadde om branntryggleiken for eldre i kommunale bustader.

Steinholm Frislid bad mellom anna om svar på korleis kommunen følgjer opp meldingar om brannfare i kommunale bustader for eldre, om det vert gjennomført tilsyn og om det er ein eigen plan for brannførebygging.

Aam svara stadfestande på at kommunen følgjer opp uromeldingar, og at det er planar for brannførebygging med tiltak gjennom heile året.

Steinholm Frislid var altså ikkje heilt nøgd med svaret. Han bad kommunestyret gjere vedtak om ein nullvisjon for talet omkomne i brann, og at rådmannen vart beden om å vurdere ymse sider ved branntryggleiken i kommunalt eigde bustader.

Vidare om det måtte vurderast om det er god nok opplæring i branntryggleik til flyktningane busette i kommunen. Forslaget vart oversendt til administrasjonen.