Stadig passeleg polariserte

Det går ofte slik: Ny teknologi vert møtt med skepsis og frykt. Etter kvart innser dei fleste at det var ingenting å frykte. Til slutt er det ingen som forstår korleis me klarte oss før, utan denne fantastiske oppfinninga.

Med internettet er det ei litt omvendt historie. Me var i alle fall mange som var svært optimistiske og positive til informasjonstidsalderen og det demokratiserande potensialet i han. Tenk at all informasjon vert tilgjengeleg for alle! Men i staden fekk me «fake news» og kaos. Me tenkte det ville vere bra for ytringsfridomen! Men no lever me i ei tid med stor sjølvsensur og frykt for krenking.