Skal bygge 33 leilegheiter

Her er det sentrumsnært, men samtidig landeleg. I tillegg til utsikta

– Første byggesteg er nedom vegen. Her skal det byggast tre blokker med fem leilegheiter i kvar blokk. I tillegg skal vi bygge ovanfor vegen i byggesteg to, og til saman er det 33 leilegheiter i prosjektet, seier dagleg leiar Rune Koppen i Fjordbygg AS.

Prosjektet i Gamlevegen i Volda har det blitt arbeidd med over fleire år.