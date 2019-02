Nyheiter

(Sunnmørsposten): For å spare pengar, vurderer Helse Møre og Romsdal å legge ned sentera for rehabilitering ved Mork (Volda) og i Aure. For ei veke sidan hadde dei ein ROS-analyse (risiko- og sårbarheitsanalyse). I dag vart analysen offentleg.

Det som no er foreslått er å etablere poliklinikktilbod innan rehabilitering ved fleire av sjukehusa, melder Helse Møre og Romsdal på sine nettsider. Det er også foreslått at spesialisert rehabilitering blir spreidd til meir enn eitt sjukehus.