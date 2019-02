På landslagssamling

Nyheiter

Andrine Hjellen Haugland er invitert til å delta på samling med Norges Friidrettsforbund sitt rekrutteringslandslag i kast 15.–17. februar på Toppidrettssenteret i Oslo, skriv Ørsta IL friidrett på sine heimesider.

Andrine har sidan 2014 tilhøyrt noregstoppen i sine aldersklasser. Ho har to sølvmedaljar frå UM (NM for ungdom) 2016 og 2018. Gjennombrotet på den store nasjonale scene kom i 2017 då ho som 18-åring vart nr. 7 i Noregsmeisterskapen for kvinner senior. I 2018 kasta ho lengst i Noreg i klassen J18/19. Då vart det landslagsplass og tur til Danmark og Nordisk meisterskap U20 der ho vart nr. 5.