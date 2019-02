Når målet med Rotary-pengar

Nyheiter

– Ja, vi skal nå målet på 1,3 millionar kroner denne veka, seier Karen Høydal, som saman med Synnøve Rekkedal Hill har stått i spissen for innsamlingsaksjonen.

Aksjonen starta i oktober, og i fyrste omgang var målet å samle inn ein million til ein ny maskin. I fjor haust vart det kjent at den gamle maskinen var så utdatert at det ikkje lenger var mogleg å halde han ved like. Då vart det avgjort at alle pasientar med behov for røntgen i osteoporosemaskinen måtte til Ålesund.

Men det ville ikkje Høydal og rekkedal Hill finne seg i. Dei fekk klarsignal frå Volda sjukehus om at viss maskinen vart eksternt finansiert, kunne Volda sjukehus halde fram med tilbodet.

– Og det vart klart at det var naudsynt med ei personalutdanning til den nye maskinen. Difor er summen vi må samle inn heva til 1,3 millionar kroner, fortel Høydal.

Ørsta Rotary og Volda Rotary bestemte seg for å vere med på innsamlingsaksjonen.

– Dette er eit tiltak vi heilhjarta støttar, og vi er imponerte over initiativet. Medlemmene våre har heilhjarta støtta opp om tiltaket, og vi har fått inn pengane med donasjonar og dugnad. Folk er interesserte i at dette tilbodet ved Volda sjukehus står ved lag vidare, fortel Lisbeth Bjørneset Myklebust i Ørsta Rotary.

Dei to klubbane samla inn 15.000 kroner kvar, slik at gåva totalt vert på 30.000 kroner.

– Vi er svært glade for denne støtta. All støtte og alt engasjement vi har opplevd i denne saka er berre imponerande, seier Høydal.

Lisbeth Bjørneset Myklebust peikar på ein meirverdi denne aksjonen har fått fram.

– Han syner kor viktig eit godt lokalt helsetilbod er for lokalsamfunnet. Det gjeld å ha godt utstyr, det gjeld å ha eit godt Volda sjukehus, og det gjeld Mork rehabiliteringssenter, seier Myklebust.