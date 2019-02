Her vert det namne- og eigarskifte

Nyheiter

Dette skjer i løpet av andre kvartal i år.

Årsaka er at Olav Thon og LL Holding, som saman eig femti prosent i ei rekkje kjøpesenter, er samde om å avvikle det felles eigarselskapet dei har, LOT Eiendom AS. Det er dette selskapet som no eig kjøpesenteret i Ørsta.

Thon og LL Holding er samde om dele eigedommane LOT eiendom har mellom seg, slik at kjøpesenteret i Ørsta vert eigd hundre prosent av LL Holding AS.

– Dette selskapet er eigd av Lars Løseth-familien i Surnadal. Desse har engasjert seg i utviklinga av kjøpesenteret i Ørsta, og vil halde fram med det, seier Inger Sundnes, dagleg leiar av Amfi Ørsta.

Konsekvensane for kjøpesenteret i Ørsta er Amfi-namnet forlèt Ørsta saman med Olav Thon.

– Det nye merkenamnet vil vere klart rundt 1. april, fortel Sundnes, og forsikrar om at vidare utviklingsplanar for kjøpesenteret i Ørsta sentrum ligg fast.

Rune Sæbønes