No kan arbeidet med gangveg starte

Tildeling av kontrakt vart tidlegare utsett, då tilboda som kom inn var høgre enn det var budsjett til.

Mange avstår grunn til gang- og sykkelveg i Åmdalen I løpet av dei siste vekene er det inngått avtalar om avståing av grunn til gang- og sykkelveg i Åmdalen.

– No har prosjektet fått nødvendig tilleggsløyving, og vi er difor klar til å tildele kontrakt til den med mest fordelaktig tilbod, opplyser kommunen.

Det kom inn to tilbod for bygging av gangveg på Fv. 655, frå Volda Maskin og Aurvoll & Furesund AS. Volda Maskin hadde prisa seg lågare, og det vart avgjerande for valet til kommunen. På kvalitet og framdrift skåra dei likt. Klagefrist på tildelinga er 25. februar.

I fakkeltog for gang- og sykkelveg i Åmdalen – Går med livet til låns – Vi er mange foreldre som er redde for å sende borna til skulen, vener og fritidsaktivitetar, der einaste framkomstveg er den sterkt trafikkerte fylkesvegen.

Strekninga det skal kome gangveg på er berre ein liten del av strekninga som bygdefolket har kjempa ein over 20 år lang kamp for å gjere trygg. Seinast i november var det fakkeltog for gang- og sykkelveg i bygda. Målet er å få gangveg på plass mellom Dalane skule og Åmås friskule. Og så vidare nedover mot sentrum.