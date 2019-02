Nyheiter

Folkestad, Kvangardsnes og Dale er alle frå vestsida av Voldafjorden, det vil seie Folkestad, Lauvstad og Steinsvika. Før valet i 2015 gjekk fleire frå den tidlegare Ferjelista over til Framstegspartiet. Frp gjorde eit dårlegare val enn venta, men Folkestad, Kvangardsnes og Dale fekk mange personstemmer og kapra tre av fire av plassane til Volda Frp.

- Vi trudde vi skulle få inn seks representantar men Ferjelista fekk tre av dei. Og dei har oppført seg som ei bygdeliste, seier leiaren i nominasjonsnemnda i Volda Frp, Lars Barstad.

Dei tre har ved fleire høve stemt annleis enn den fjerde i kommunestyret, lokallagsleiar Roald Espset.

- Dråpen som fekk begeret til å flyte over var at dei tre stemde for eigedomskskatt og ein auke på ein promille, seier Barstad.

- Kva synest du om at dei trekte seg frå lista?

- Dei hadde høve til å stå der, og kunne blitt innvalde, ettersom vi ikkje har kumulert nokon.

Leiar i Volda Frp, Roald Espset, seier han beklagar at dei fire valde å trekkje seg frå den endelege lista.