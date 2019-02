Hadde hagle under senga – får fengselsstraff

Nyheiter

I Søre Sunnmøre tingrett onsdag sa mannen seg ikkje skuldig etter tiltalen. Hagla som var eit arvegods skulle destruerast, og mannen forklarte at han venta på at politiet skulle kome og hente den. Politiet på si side seier at dei fekk vite om hagla i samband med eit anna oppdrag, og tok den meg seg.

Tiltalt for å oppbevart hagle under dyna – Ei røvarhistorie frå politiet Forsvararen til ein mann i 70-åra meiner at ei sak om våpenbeslag ikkje burde hamna i retten. Politiet meiner at mannen skal dømmast til fengsel på vilkår for ulovleg oppbevaring av ei hagle.

Retten meiner at det er bevist utover ein kvar rimeleg og fornuftig tvil at hagla vart oppbevart ulovleg og utan løyve over mange år. Dei meiner at mannen har opptredd klanderverdig. Retten har likevel lagt mannen si forklaring til grunn, men at han har handla grovt aktlaus.