Bollestad planlegg for pelsdyrvedtak til våren

Nyheiter

Det kjem fram av eit svar ho har gjeve stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om prosessen til høyringa av lovforslaget.

Pollestad spurde om statsråden vil syte for at det vert gitt normal høyringsfrist på 3 månader i saka om avvikling av pelsdyrnæringa.

I det skriftlege svaret peikar Bollestad på at høyringsfristen er noko kortare enn det som er normalt, men at han er innanfor det intervallet høyringsfristar kan ha.

Bollestad skriv at når landbruksdepartementet vurderte høyringsfristen, vart det lagt vekt på at intensjonen om eit forbod har vore kjent lenge, og at dette forsvarar ein noko kortare frist enn vanleg.

– Allereie før høyringa hadde min forgjengar møte med Norges Pelsdyralslag, og det har kome inn godt over 300 fråsegner til høyringa, skriv Bollestad.

Difor meiner ho saka er godt nok opplyst, og at det vil vere mogleg for regjeringa å fremje eit lovforslag våren 2019.