– Kva har konkursen i K A Aurstad å seie for tilbakeføringa på Klubben?

Nyheiter

Spør Marit Aklestad (SV) i ein interpellasjon til ordførar Stein Aam i det komande kommunestyremøtet torsdag.

Aklestad sende interpellasjonen opphavleg til kommunestyremøtet i desember, men han vart utsett.

Aklestad viser til historikken i saka, der Klubben etter gjeldande reguleringsvedtak skal verte avslutta og ført tilbake.

– Kvifor har ikkje kommunen sytt for at planverket vert følgd? spør Aklestad.

Ho ynskjer også å løfte saka opp på kommuneplannivå, og ber om at kommunestyret gjer eit vedtak om å utarbeide ein overordna plan for framtidige masseuttak i kommunen.

–Slik at næringsaktørar og lokalbefolkninga er trygge på at rammene som er for slike naturinngrep. Ein slik plan vil vere retningsgjevande og leggje føringar for seinare regulerings- og arealplanar, seier Aklestad i teksten til forslag.

– Det kan sjå ut som om Ørsta kommune manglar ein overordna plan for kvar masseuttak kan liggje, og kva rammer som skal gjelde, seier Aklestad.