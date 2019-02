– Bevar tilbodet ved Mork og Aure

Nyheiter

Det kjem fram i ein uttale frå dei tilsette ved avdelingane i Molde og Ålesund.

– Tilsette ved Nevrologisk avdeling Helse Møre og Romsdal i Molde og Ålesund er bekymra dersom moglegheita for spesialisert nevrorehabilitering reduserast i fylket. Vi har i ein årrekke samarbeidet godt med Aure Rehabiliteringssenter og Mork Rehabiliteringssenter. Dette gjeld nødvendig oppfølging av blant anna pasientar med akutte slag, MS og Parkinson sjukdom.

– Spesialisert rehabilitering er aktuelt der skade i hjernen og nervesystemet er uttalt, der potensialet for betring er stort og der det er behov for spesialisert medisinsk oppfølging over tid i et tverrfagleg miljø.

Rehabilitering av slike pasientar vil bli ei stor utfordring i den kommunale rehabiliteringa ifølgje dei tilsette.

– Her har vi etablert ein fornuftig arbeidsdeling der pasientar med lettare funksjonssvikt reiser heim til kommunal rehabilitering, de med betydeleg funksjonssvikt og betringspotensiale følgjast opp i institusjon ein periode.

– Akuttbehandling av nevrologiske pasientar i sjukehus, etterfølgt av spesialisert rehabilitering ved Mork eller Aure, ser vi på samanhengande nødvendige tenester for betring av funksjonsnivå. Vi ser derfor behovet for at begge desse institusjonane framleis kan vareta spesialisthelseoppgåver. Spesialisert nevrorehabilitering gir ein betydeleg helsegevinst.

Dei tilsette meiner at Helse Møre og Romsdal risikerer å gje innbyggjarane eit betydeleg dårlegare tilbod innanfor spesialisert nevrorehabiliteringstilbud enn elles i landet, dersom tilboda ved Aure og Mork forsvinn.