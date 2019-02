Solid resultat for Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Nyheiter

Det opplyser Sparebank 1 Søre Sunnmøre i ei pressemelding.

- I ei periode der vi har investert i effektivisering og omstilling, og har hatt ekstraordinære kostnader knytta til dette, er det gledeleg å konstatere at vi har lagt bak oss eit godt år. Vi har klare målsetningar om å bli ein kostnadseffektiv bank med inntektsvekst og låge tap. Tala for 2018 viser at vi er på god veg, noko som kjem både eigenkapitalbeviseigarane og lokalsamfunnet til gode, seier adm. direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset.