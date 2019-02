Nyheiter

Så har alarmen gått på nytt for alle som er opptatt av å halde oppe tilbodet ved Mork rehabiliteringssenter. Og dei er det mange av. Det fløymer over av støtteerklæringar frå heile regionen, og i lokalavisene står den eine etter den andre fram med sine historier om korleis dei har blitt hjelpt tilbake til kvardagen etter å ha blitt råka av alvorleg og brå sjukdom.

For oss lekfolk er det uforståeleg dersom eit så velfungerande tilbod vert rasert. Oppsida er marginal: ein innsparingsgevinst på 10 millionar. God rehabilitering er ei investering for heile samfunnet. Difor er nedsida langt større enn den kortsiktige innsparingsgevinsten til helseføretaket.

Det er eit ope spørsmål kva som kjem i staden, dersom rundt 30 av 52 eksisterande rehabiliteringsplassar ved Aure og Mork senter vert lagt ned, slik det er snakk om. Slagpasientar må uansett ha døgntilsyn, noko dei i så fall må få på sjukehusa. Andre må overlatast til kommunal omsorg, der det er mangel både på pengar og dei rette fagfolka. Det blir eit svarteperspel der kommunane og pasientane vert taparar.

For oss lekfolk er saka klar, men kanskje ikkje for fagfolka? Det kan ikkje utelukkast at det er gode faglege grunnar til å gjere endringar i rehabiliteringstenesta. Saka har faktisk stått på dagsorden i helseføretaket sidan 2011, men har ligge i dvale ei god stund. No har behovet for budsjettkutt i helseføretaket pressa fram ein prosess prega av hastverk. Ei faggruppe har vore i sving, og ei tilråding skulle vere klar fredag. Deretter er det korte tidsfristar før ei avgjerd skal fattast.

Det er ikkje berre det plutselege hasteverket som er urovekkjande. Det gjeld også sjølve prosessen. I faggruppa sit berre fagpersonar knytt til sjukehuset i Ålesund. Dei sterke fagmiljøa ved dei to rehabiliteringssentera på Aure og Mork, er ikkje representerte. Dette lovar ikkje bra.