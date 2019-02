– Ver med på bandcamp

Nyheiter

Han er ein av instruktørane på BandCamp som startar opp neste veke. Med seg som instruktør har han Gard Eirik Austrheim som òg har vore med frå dei starta opp for to år sidan.

– Ein kan melde seg på åleine, eller i lag med ein ven, eller som band. BandCamp er eit interkommunalt prosjektsamarbeid mellom dei to kulturskulane i Volda og Ørsta, Ung i Volda og Kaihuset ungdomshus, med stønad frå UKM Norge, svarar Tone Aarhus, leiar i Ung i Volda og koordinator for BandCamp.

– Det er eit gratis tilbod for ungdom mellom 13 og 20 som ønskjer å teste ut bandsjangeren og har lyst til å spele i eit ordentleg øvingslokale!

For på Bandcamp får ein tilgang til rom og utstyr, i tillegg til rettleiing frå røynde instruktørar innan samspel og bandverksemd. I prosjektperioden har dei heile fire fullt utstyrte øvingsrom, samt fleire øvingsrom for mindre grupper. Også i år vert det med instruktørar frå kulturskulane i de to kommunane. Instruktørane er behjelpelege med alt frå inndeling av grupper til tips om aktuelt låtmateriale og ting som går på det musikalske/speletekniske.

I tillegg er både Kaihuset og Ung i Volda behjelpelege med å finne øvingstider og – stader til dei ungdomane som ønskjer det etter at prosjektperioden er ferdig.

Tida banda har utanom den effektive øvingstida på romma er nyttig for å bygge nettverk og miljø, treffe andre med same interesser, dele erfaringar og kunnskap samt kanskje kjøpe seg noko mat i Kaihuskiosken, som er open.

Men kvifor arrangerer ein BandCamp år etter år?

– Av ulike årsaker, seier Tone.

– Vi ønskjer å stimulere til meir samspel og andre aktivitetar i Ørsta og Volda enn det som samlar ungdom rundt ein skjerm. Prosjektet har vore ein suksess kvart år, vi har hatt mange påmelde og har sett stor effekt når det gjeld scenepåmeldingar til UKM. I tillegg har BandCamp no blitt eit årleg arrangement ungdomen ser fram mot og spør etter.

– Ikkje minst har det blitt danna grupper og konstellasjonar under Bandcamp som har halde fram å spele i lag også etter at prosjektperioden var over, og som har vore synlege på scener i det lokale musikkmiljøet, seier Bondhus, før Gard tek over.

– Det er so utruleg givande å sjå utviklinga til ungdomane som jobbar i lag mot eit felles mål; å skape musikk. Det finns vel ikkje nokon betre grunn enn det?