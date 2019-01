Bygg 1 er årets leverandør

Nyheiter

Medlemmene i byggevarekjeda XL-BYGG har røysta fram Ørsta-bedrifta Bygg 1 produkter som årets leverandør i 2018.

Prisen vart overrekt onsdag 30. januar under banketten på XL-BYGG si årlege fagmesse, som vert arrangert på Hamar.

- Vi i Bygg1 set stor pris på utmerkinga. Dette er andre gong vi har vunne denne kåringa i XL-BYGG. Tidlegare pris vart motteke i 2011. Men vi har sidan den gong vore nominert som topp tre heile fem gongar, utan å nå heilt opp, fortel marknadssjef Kristian Ose Silseth.

Bygg1 er grossist, og tilbyr dører og andre byggevarer til forhandlarar, husfirma og entreprenørar.

Konkurranse

Ose Silseth fortel om stor konkurranse mellom dei opp mot 100 leverandørane av byggevarer som kjeda har. Og det er medlemane sjølve som nominerer den leverandøren dei tykkjer er best.

- Det er kjekt at vi hevdar oss så godt, i konkurranse med meir kjende og store merkevarer. Byggevarebransjen er stadig i endring og vi må fortløpande utvikle og oppdatere produktspekteret, for å stå fram som attraktiv for marknaden. Godt samspel med kundane våre og kjeda sentralt, samt god logistikk og service er heilt avgjerande for å lykkast. Slik heider er inspirerande for alle som jobbar i bedrifta og vi kjem til å jobbe vidare med å utvikle god service i alle ledd, seier Ose Silseth.

I grunngjevinga frå XL-BYGG står det om Bygg 1 produkter:

- Stor leveringsdyktigheit

- Fagleg sterk

- Gode produkt

- Rask og smidig på reklamasjonar

- Ikkje minst, dyktige medarbeidarar

XL-BYGG er Skandinavias største byggevarekjede med 340 butikker i Noreg, Sverige og Danmark. I Noreg er det over 90 butikkar.

XL-BYGG er ein del av Mestergruppen AS, som er landets leiande aktør innan byggevarehandel og kjededrift for bustadentreprenørar i Noreg.