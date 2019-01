Kjem den neste Aksel Lund Svindal frå Ørsta?

Nyheiter

Ørsta Alpint startar «Skileik Ørsta 5-7 år, Opel Rekrutten». Trenarar for denne gruppa er Tomas Solbakken og Thomas Ose Silseth.

– Hovudfokuset for gruppa er at borna skal ha det kjekt på ski - derav skileik , og det blir lagt til rette for ulike aktvitetar som ein kan kombinere med alpint skikøyring. Der blir arrangert seks samlingar for dei påmeldte deltakarane, seier Thomas Ose Silseth.

Men det er maksimalt 20 deltakarar, og her er det prinsippet om "førstemann til mølla" som gjeld.

– Vi vel å ha eit tak på antal deltakarar då det er viktig at me har tid til å følgje opp alle som er med på samling. Påmelding foregår på facebook-gruppa: «Skileik Ørsta 5-7 år – Opel Rekrutten», seier Thomas Ose Silseth.

Første samling er søndag 3. februar.

Praktisk informasjon:

- Skileik- samlingane blir arrangert ved barnetrekket hjå Ørsta Skisenter

- Borna må klare å renne sjølvstendig og kunne ta barnetrekket på eiga hand.

- Det er påbudt med hjelm for alle som ønskjer å delta. Varme klê og utstyr med forsvarleg innstilling er også eit krav for deltaking.