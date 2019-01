Nyheiter

– Denne kjekke karen vart attgløymd i Ørstahallen under opninga på laurdag, skriv arrangementskomiteen i Ørsta Handball i ein e-post til Møre-Nytt.

– Han venta trufast i Ørsta Handball sin kiosk gjennom heile helga, men ingen liten eigar kom innom.

No håper vi at Møre-Nytt sine lesarar veit kven som eig bamsen, slik at han får kome heim til den som saknar han.

Ring 97169052, så avtaler vi kvar bamsen kan hentast.