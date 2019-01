- Eg er eit levande bevis på kor viktig rehabilitering er

Nyheiter

Dei planlagde helsekutta i Møre og Romsdal råkar rehabiliteringstenestene, og ved Mork rehabiliteringsenter må dei på nytt kjempe for å halde tilbodet oppe. Dei siste dagane har fleire tidlegare pasientar stått fram med sine historier.

Slik som Jan Magne Dale, SV-poltikar og tidlegare helsepolitikar frå Ørsta.

Jan Magne Dahle "Behandlinga på Mork var vegen tilbake til livet" – Eg hadde ikkje vore der eg er i dag utan Mork rehabiliteringssenter. Det vil vere katastrofalt å byggje ned ein slik spisskompetanse.

Eller John Edelston frå Stryn, som takkar Mork senter for at han kom seg tilbeke i arbeid etter hjerneslag

Reagerer på at Mork Rehabiliteringssenter står i fare for nedlegging: – Eg hadde vore sosialklient utan hjelp frå Morksenteret – Korleis skal ein spare pengar på å legge ned rehabilitering, spør John Edelston som takkar rehabiliteringssenteret for at han kom tilbake i arbeid etter hjerneslag.

I Vestlandsnytt fortel Malene Wolden (30) om sitt livs kamp, etter at ho vart råka av alvorleg sjukdom.

– Eg er eit levande bevis på kor viktig rehablilitering er, seier ho til Vestlandsnytt.

Ho er svært kritisk til Helse Møre og Romsdal sitt forslag om å kutte rehabiliteringstilbodet med 10 millionar kroner i året, noko som føre til nedbygging av rehabiliteringssentera i Volda og Aure allereie frå 1. august.

– Men det vert som å tisse i buksa for å halde varmen. Eg forstår ikkje tankegangen. Alt viser no at rehabilitering er samfunnsøkonomisk berekraftig. For kvar ville eg ha vore utan Mork? På sjukeheimen? Framleis i rullestol og utan språk? Eg kunne no ikkje ha budd heime. Eg var ikkje i stand til å kle meg sjølv ein gong, for ikkje å snakke om å gå på toalettet. Hadde eg budd heime, ville alt ha falle på mannen min og då hadde ikkje han kunne jobba, seier ho.

Her kan du lese hennar historie. ( opa sak)

Vestlandsnytt.no