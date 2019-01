– Opnar dørene for fullt i februar

Nyheiter

Det opplyser Ørsta kommune.

– Ørsta kommune vil takke alle som bidrog og deltok under ei verdig opning av nye Ørstahallen. Det vart ei fantastisk helg, mykje takka vere alle som tok turen innom.

No ventar litt finjustering og skikkeleg innflytting.

– Ørstahallen vert eit løft for heile kommunen og vi gler oss til at den vert fylt med aktivitetar frå morgon til kveld. Både store og små trippar etter å få ta hallen i bruk, og vi gler oss i lag med dykk. Opninga vart ei veldig fin generalprøve, og etter nokre dagar med dei siste finjusteringane, innflytting og innkøyring, er vi klare for å opne dørene for fullt frå 11. februar.

Alle handballkampar vil no bli avvikla i den nye hallen.

– Medan treningar og gymnastikkundervisninga held fram i gamle Ørstahallen til fredag 8. februar. Då stengjer den gamle hallen og ein epoke er over. Ørstahallen er flottast når den er fylt med aktivitetar og folk. Vi i Ørsta kommune gler oss til full drift og takkar for tolmodet.