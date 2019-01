Hivju er draumegjest

Nyheiter

Ekteparet er hovudgjestar og skal halde foredrag under markeringa av Internasjonal dag 6. februar. Den verdskjente skodespelaren vart stemt fram som studentane sin draumegjest.

Det vert Hollywood-sus over årets Internasjonale dag på Høgskulen i Volda, med ekteparet Kristofer og Gry Molvær Hivju som hovudgjestar og foredragsholdarar.

- Vi ønskjer foredraget skal inspirere studentar og tilsette ved Høgskulen til å vurdere å reise utanlands, sjå verdien av internasjonale erfaringar og impulsar, og våge å tenke litt stort. I så måte er ekteparet Hivju perfekte inspirasjonskjelder, seier Iulia Beleuta og Marthe Osmundsen ved Internasjonalt kontor på Høgskulen i Volda.

Dei avslører at studentane svara på ei undersøking etter fjorårets dag, der dei fekk stemme fram sin draumegjest. Der vann Kristofer Hivju med klar margin.

- Det er heilt strålande at studentane fekk ønskjet sitt oppfylt, seier Osmundsen.

Kristofer Hivju har hatt suksess i rolla som Tormund Giantsbane i HBO-serien Game of Thrones. Han er også kjent frå rollar i mellom anna Fast and the Furious, The Thing, After Earth og Beck. Han studerte teaterkunst ved Det statlige russiske akademi for teaterkunst i Danmark.

Gry Molvær Hivju kjem frå Sula, og har sjølv studert ved Høgskulen i Volda. Ho har både medieutdanning, statsvitskap, internasjonal politikk og kunstfag på CV-en. Ho har ei lang og variert karriere innan forskingsjournalistikk, foto og dokumentarfilm bak seg. Molvær Hivju har vore juryleiar for Kulturdepartementets nynorskpris i åtte år, og har vunne Kringkastingsprisen, Folkeopplysningsprisen og ei rekkje språkprisar.