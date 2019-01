Fryktar overfiske i fjordane

Nyheiter

I Volda spør Arild Iversen (KrF) kva kommunen kan gjere for å synleggjere uheldige konsekvensar. Bakgrunnen er stort engasjement frå lokale folk, som fryktar at nøtene sopar fjordane reint for alle typar fisk i det lovlege fisket etter hestemakrell og sild.

– Denne type fiskeri med moderne og effektive reiskap vart mogleg etter at mellom anna forbod mot lysfiske vart oppheva i 2017. Sjølv om denne verksemda no er lovleg, har denne dereguleringa fått betydelege skadeverknader med uheldige konsekvensar. Det mest alvorlege er at lokale fiskestammer forsvinn. Dette gjeld både botnfisk av ulikt slag og lokale sildestammer som det tek fleire 10 år å bygge opp igjen, skriv Arild Iversen i eit grunngjeve spørsmål til ordføraren.

Han viser til at det siste halvåret i 2018 har vore stor aktivitet for å fiske sild og hestemakrell. Fiskeriet har gått føre seg innanfor terskelen ved Årset, og det vert kasta med djupe nøter ved osen til lakseførande vassdrag, ifølge opplysingar Iversen har fått.