Nordfjord støttar Mork

Nyheiter

– Vi viser til at det i samband med omstilling av verksemda til Helse Møre og Romsdal kan vere aktuelt å legge ned tilbodet ved Mork rehabiliteringssenter. Som brukarar av senteret vil vi sterkt rå frå dette, mellom anna fordi det vil føre til store meirkostnadar for kommunane og større ulemper for brukarar og deira familie, heiter det frå Nordfjordrådet.

Rådet peikar på at konsekvensane av kutta kan vere innsparing av 33 til 35 heildøgns sengeplassar.

– Konsekvensen av desse tiltaka kan bli nedlegging av Mork rehabiliteringssenter og ein vesentleg reduksjon av heildøgns tilbod til mellom anna pasientar med hjerneslag og hjerneskade, heiter det frå Nordfjordrådet.