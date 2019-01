500 stolar klare til opninga av Ørstahallen

Nyheiter

Produksjonen går no for fullt for Fora Form. Då Ørsta Idrettspark sette i gang stoldugnaden i den nye Ørstahallen hadde dei eit mål om å nå 500 før opninga og 1.000 stolar totalt. Resultatet nokre dagar før hallopninga er over 660 stolar, og det kjem stadig inn nye stolar. 500 av stolane vil stå klare til helga og nytta under opninga.

– Eikestolane vil vi levere seinare i februar. 500 plaststolar vil kome på plass i hallen no og så kjem eikestolane. Vonleg blir fleire etter det, seier innseljar Kamilla Håskjold Myklebust i Fora Form.

Det har vore hektiske dagar for Fora Form som og gler seg til hallopninga.

– Her har vi stått på alle mann og det har vore hektisk i produksjonen.

Ørstahallen vert open for publikum både laurdag og søndag. Søndag er det offisiell opning av hallen.