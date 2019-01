Krev betre vedlikehald på kjøkken

Nyheiter

Institusjonskjøkkenet til Ørstaheimen leverer god mat, men kjøkkenet treng vedlikehald.

Det kjem fram etter eit uvarsla tilsyn frå Mattilsynet. Tilsynet oppsummerer med at hovudinntrykket er godt, men grunna observasjonar under tilsynet, vert det varsla tre vedtak som går på vedlikehald, og dessutan kring handvask på postkjøkken.

Ørstaheimen har eitt hovudkjøkken og åtte postkjøkken.

På postkjøkkena vart det registrert mangelfulle rutinar om handvask, og opplæring av nytilsette om dette.

Ørstaheimen får også krav om å vaske ned hovudkjøkkenet. Dette er prega av slitasje, og Mattilsynet ser at kjøkkenet har utfordringar andsynes vedlikehald. Mattilsynet påpeikar at det er viktig at naudsynt vedlikehald vert utført regelmessig. Fristen til å etterkome vedtaka er 31. januar.