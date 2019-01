Rår til 15 nye flyktningar til Ørsta kommune

Nyheiter

Overfor levekårsutvalet rår rådmannen til at det vert teke i mot femten overføringsflyktningar. Dette er personar som kjem til Noreg og direkte til mottakskommunen.

– Busetting av flyktningar har endra seg i 2018 og 2019. Før vart det busett flest frå asylmottak i Noreg, medan i 2019 vil hovudvekta vere overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen, skriv rådmannen i saksutgreiinga.

Vi ser også ein klar tendens til at det er ekstra sårbare flyktningar som har levd mange år på flukt som kjem no. Mange har ikkje hatt tilgang på helsetenester over fleire år, noko som gjer det ekstra utfordrande for kommunen og då spesielt i høve helsetenester, held rådmannen fram.

Ho er også uroa over konsekvensane av innstrammingane i flyktningpolitikken, noko som medfører ekstraarbeid for kommunane.

Ørsta kommune vil i 2019 ha om lag 115 flyktningar og familiesameinte som er omfatta av integreringstilskotsordninga.

Rune Sæbønes