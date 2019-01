Snøen sin dag

Nyheiter

«World Snow Day», verda sin snødag, er den største dagen i snøen i året. Det var det internasjonale skiforbundet som skipa dette tiltaket i 2012. I år er snødagen datofesta til søndag 20. januar, – tredje søndagen i januar. Dette er meint å vere ein snøfestival der flest mogleg av oss skal kunne finne tilbake til ulike aktivitetar i snøen denne helga. Det varierer mykje kvar og korleis dette vert tilbode born og familiane deira, samstundes som eliteutøvarar også har logoen til snødagen på draktene sine. Dette handlar om «snøen for alle».

Mange hevdar at før i tida var det alltid snø når det skulle vere snø. No er det meir vanleg at snøen kjem og reiser, – i alle fall på våre kantar av landet. Det er vanskeleg å planlegge i form av terminlister når og kvar det kan skipast til snø- dagar.

Bøker, gamle aviser og resultatlister, filmar og TV- reportasjar har mykje å fortelje om alt snøen har skapt av aktivitetar for leik, mosjon og konkurransar. Ei samling av julekort har også illustrasjonar med motiv som fokuserer meir på snø og vinter enn på det som gjeld sjølve julehøgtida. Det som hjelper fram jule- og nyttårsstemningar som postkortmotiv er at figurane like gjerne er nissar eller raud- kledde born kopla til helsinga «God jul». Dei eldre postkorta har mykje større breidde i kva slags snøaktivitetar som var vanlege for meir enn hundre år sidan. Då kan vi studere kva for klednad og utstyr som var vanlege, og spesielt korleis kvinnene var kledde. Då var det også mykje meir vanleg at unge og eldre var på kjelke- turar.

Eit av føremåla med den internasjonale snødagen er å få borna ut i snøen, få fram dei gode argumenta for dette, skape glede og undring i snøen. At borna saman med foreldre og andre kjenningar skal oppdage snøen og i ein vidare samanheng bruke snøen i oppvekstmiljøa og skape samkvem i fritid der snøen er med. Det ligg nok også ein tanke og motivasjon i retning av at fleire skal vere aktivt med i ski- idretten sitt mangfald og ulike konkurransegreiner. Det er her som i andre idrettsgreiner uråd å føreseie kva for øvingar og utstyr som vert mest populært om få år. Det handlar også om kunnskap og verdiar knytt til helse og tryggleik i snøen som aktivitetsarena.

Lokale idrettslag, skiklubbar, grendelag, skular og regionale organisasjonar skipar til snø-dagar og skidagar som sosiale innslag for trivsel og auka skiglede. Nokre skisenter gir gratis bruk av løyper og skitrekk denne dagen. Dette er dagen der skifolket kan setje seg sjølv i sentrum. Og då er det sjølvsagt kjekt at snøen også er på plass.

Leksikonet fortel at snø er nedbør i form av kvite eller halvgjennomskinleg krystallar av is, oftast kitta saman til snøfiller. Nyfallen turr snø har vassverdi kring 0,1, dvs. at 10 cm snø ved smelting gir 1 cm vatn, eller at 1 mm nedbør gir ei snødjupne på 10 mm. Eit snødekke reflekterer mykje av solstrålinga, – nyfallen turr snø opptil 90 %, omkrystallisert våt snø 40–50 %. Snø har dårleg evne til å leie varme, noko som gjeld spesielt nyfallen snø. Den isolerande verknaden minkar ved samanpressing.

Turr snø inneheld kring 90 % luft. Hagl er nedbør i form av ispartiklar. Haglkorn kan i ekstreme tilfelle vere store som tennisballar. Sludd er snø som er «blanda» med regn i lufta når temperaturen ligg litt over 0 grader. Skare er hard snø på grensa til is som ligg som eit ytre lag oppå eit snølag. Kunstig snø vert laga på fleire skisenter ved hjelp av snø- kanonar, kuldegrader og vatn for å få nok snø når naturleg snøfall let vente på seg. Dette er også med på å skape snø- dagar, leik og skiglede.

God tur!