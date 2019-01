Nyheiter

– Vi slår oss saman, og i løpet av neste veke vil vi banke på dørene i Åmdalen, Follestaddalen, Melsbygda, Brungot og Bjørdalen, seier Kirsti Øy Driveklepp i Follestaddal velferdslag og Bente Kristin Krøvel i Åmdal sanitetslag.

Innsamlingsaksjonen til ny osteoporose-maskin ved Volda sjukehus passerte i førre veke 900.000 kroner. Målet er 1,2 millionar kroner, og Driveklepp og Krøvel vonar at innsamlinga neste veke vil gjere at aksjonen kjem nærare målet.

– Det er folk som vi kjenner som må ta seg fri ein heil dag for å reise til Ålesund utan dette tilbodet i Volda. Det er lite bra samfunnsøkonomisk.

– Det er verken den det gjeld eller arbeidsplassen deira tente med.

Gjennom å gå frå dør til dør ønsker laga å vise si støtte til sjukehuset i Volda.

– No er det ein situasjon der det skal sparast og då er vi redde for at det skal gå utover personalet. Vi sluttar opp om sjukehuset, seier Driveklepp.

– Mykje er samla inn og no trengst berre den siste sluttsummen for å nå målet. Vi reknar med at alle som kan bruke Vipps og føre over pengar gjer akkurat det, men vi prøvar å nå dei som ikkje har moglegheit til det. Bodskapen frå oss er å ha pengane klare, seier Krøvel.

Rundt ti personar vil ta del i innsamlinga neste veke.

– Vi oppmodar andre til å gjere det same i andre krinsar, og då spesielt andre lag, seier initiativtakarane.