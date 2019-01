- Det er dei svakaste som døyr i brann

Nyheiter

Frislid vil ha eit vedtak der rådmannen innarbeider dette i planar og relevante styringsdokument. Frislid vil også ha ei kommunal utgreiing om behovet for fleire ressursar til brannførebygging, og vil at det vert gjennomført eit ekstraordinært branntilsyn av kommunale bustadar, omsorgsbustadar og innleigde bustadar med tanke på å førebyggje brannfare.

Dette kjem fram i ein interpellasjon til ordføraren.

Saka handlar altså om branntryggleik i kommunale bustadar og omsorgsbustadar.

– Sidan år 2000 har 943 nordmenn døydd i brann. Heldigvis er talet på dei som døyr i brann synkande. Men det er dei svakaste som døyr: 52 av 65 brannoffer dei siste to åra høyrde til ei risikogruppe. Fire av fem brannoffer høyrer altså til ei risikogruppe. Dette er menneske som er mottakarar av kommunale omsorgstenester, menneske som er rørslehemma eller får hjelp frå rusomsorga eller psykiatrien. Flyktningar og asylsøkjarar er også ei risikogruppe, skriv Frislid.

Heimehjelp

– Godt over 80 prosent av dei som døyr i brann fekk kommunale tenester som heimehjelp eller heimesjukepleie. Det er altså dei mest sårbare gruppene som døyr. Vi veit difor mykje om kvar vi bør setje inn vårt førebyggjande arbeid for å få ned talet på omkomne. Ørsta kommune bør ha ein nullvisjon for talet på drepne i brann, skriv Frp-representanten.

Frislid minner om regelverket: Bustadar for risikogrupper skal underleggjast eit spesielt branntryggleiksregime.

– I 1985 kom ei ny bygningslov som stiller strengare krav til brannsikring. Dette blei ytterlegare skjerpa 1. januar 2016 i den nye «Forskrift om brannførebygging, med spesiell fokus på bustader for dei utsette gruppene».

Pålagt

– Kommunane er pålagde å vurdere risikoen lokalt, og ha fokus på branntryggleik for spesielt utsette grupper som pleietrengjande eldre, og der rus og psykiatri er ein del av biletet, skriv Frislid.

Han fortel at det er eit politisk mål at fleire skal bu heime lenger i Ørsta. Også dei med redusert buevne.

– Det betyr at Ørsta kommune må følgje opp innbyggjarane tett, og at dei må sjekke om funksjonsevna vert forverra med åra. Risikoen endrar seg raskt, derfor er den kontinuerlege risikokartlegginga på individ- og gruppenivå viktig for å fange opp endringar i behov, i tillegg til å setje inn førebyggjande tiltak der dette gir størst gevinst, meiner Frislid.

Han vil at ordføraren svarar på følgjande spørsmål:

– Kor mange har omkome i brann i ein kommunal bustad, omsorgsbustad eller innleigde bustadar sidan tusenårsskiftet?

– Følgjer Ørsta kommune opp sine innbyggjarar som bur i kommunale bustadar, omsorgsbustadar eller innleigde bustadar tett og sjekkar om funksjonsevna forverrast med åra?

– Kor ofte vert det gjennomført branntilsyn i kommunale bustadar og omsorgsbustadar?

– Fylgjer Ørsta kommune opp bekymringsmeldingar frå pårørande, heimetenesta, huseigarar og andre med tanke på brannfare?

– Har Ørsta kommune ein eigen plan for brannførebyggjing?