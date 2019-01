Varslar omorganisering

Nyheiter

– Vi ønskjer mellom anna å knyte til oss Ørsta Næringskontor, slik at vi kan verte meir profesjonelle, seier styreleiar Mats Riise.

Kva omorganiseringa går ut på, ønskjer ikkje Riise å seie så mykje om før saka har vore handsama på eit styremøte i neste veke.

Men Riise seier at det er semje i styret for ei omorganisering, men at det no vert diskutert detaljar for omorganiseringa som også kan bety ei endring for turistkontoret på Amfi-senteret.

Rusta

– Det handlar om korleis vi kan verte betre rusta for framtida innan reiselivsnæringa i Ørsta. Vi må finne ein måte å organisere oss på som gjer at vi og kommunen kan finne felles prosjekt å satse på, prosjekt som er lokalt forankra med lokale drivarar, seier Mats Riise.

Ørsta Reiselivslag har fått ein ny og meir krevjande kvardag etter at det kommunale tilskotet forsvann. Dette handlar om 260.000 kroner som forsvann i 2018 etter budsjettvedtak i kommunestyret. I staden har masterplan-arbeidet fått pengane som m.a. har gått til oppretting av ei prosjektstilling for å gjennomføre tiltaka i planen.

Samla driftskostnader for reiselivslaget er på rundt 800.000 kroner, og no merkar laget sterkt bortfallet av pengane.

Reiselivslaget driftar turistkontoret, og administrerer og koordinerer Naturfestivalen. Laget organiserer også guidetenesta i samband med hurtigrute-sesongen, og driv elles med informasjon og gjev tenester til turistar og besøkande i heile kommunen.

Klarer ikkje

– Økonomien i laget påverkar kva laget har moglegheit til å få til. Og i dag klarer vi ikkje å gjennomføre det vedtektene seier vi skal jobbe med. Skal reiselivslaget fungere optimalt, burde vi fått endå større støtte enn dei pengane vi miste frå kommunen. Vi er sjølvsagt for å støtte masterplanen, og at det vert løyvd pengar til denne. Men når ein veit kor stor reiselivsnæringa i Ørsta no er, med eit stor potensial, burde Ørsta kommune ha satsa endå meir, seier Mats Riise.

Stabilt

Medlemstalet er på rundt tretti, og dette er stabilt. Kontingenten frå medlemsbedriftene er viktigare enn nokon gong.

– Det er bedriftene og inntekter frå arbeidet vårt som gjer at drifta vår så vidt går rundt. Men enkelt, nei det er dette arbeidet slett ikkje, fortel styreleiaren.

Han vonar ei omorganisering kan hjelpe på situasjonen. Årsmøtet i februar skal gjere endeleg vedtak.