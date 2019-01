Sparebankpengar til Bygdepride

Nyheiter

SpareBank 1 Søre Sunnmøre gir 50.000 kroner i sponsorstøtte til Bygdepride, som arbeider med å følge opp suksessen frå i fjor.

– Bygdepride i fjor var omdømmebygging for Ørsta og Volda. Sjeldan har regionen fått ei slik positiv merksemd, både lokalt, regionalt og nasjonalt, seier leiar Anbjørn Steinholm Frislid i Bygdepride, i ei pressemelding.

Han er glad for at Bygdepride har fått SpareBank 1 Søre Sunnmøre som hovudsponsor. Banken går inn med ein vesentleg sum i støtte til festivalen som i år vert halde frå 8. til 12. mai.

– Dette gir arrangementet vårt eit godt økonomisk fundament. Det kostar litt pengar å arrangere Bygdepride, for vi ynskjer at publikum skal få gode, meiningsfulle og flotte kulturopplevingar under festivalen, seier Steinholm Frislid.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er også nøgde med å kunne støtte Bygdepride.

– Bygdepride er ein viktig festival som Sparebank 1 Søre Sunnmøre er glade for å støtte. Alle skal ha like rettar, noko ein gjennom Bygdepride får synleggjort gjennom ulike arrangement. Som lokal bank skal vi vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre. Bygdepride er heilt klart eit viktig ledd i dette, seier Vidar Egset, HR-sjef i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Bygdepride vart halde for fyrste gong i mai i fjor, og får ei oppfølging i år.

– Årets festival vil byggje mykje på det same som i fjor. Vi skal ha teater, kino, konsertar og sjølvsagt parade. Paraden vert i Volda 11. mai. Vi kjem med eit programslepp i februar. Mykje er på plass, og noko står endå att, seier Steinholm Frislid i pressemeldinga frå Bygdepride.