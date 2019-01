Nyheiter

Dommen mot ein mann i syttiåra frå Søre Sunnmøre på fengsel i 12 1/2 år for omfattande overgrep mot 65 filippinske jenter, vert anka, ifølgje NRK.

Forsvarar Axel Lange (biletet) seier dei meiner straffa er for streng og fortener ei ny vurdering i lagmannsretten. Lange meiner domstolen har lagt for stor vekt på jentene sine lave alder, utan å ha tilstrekkeleg bevis for kor gamle dei var då mannen forgreip seg mot dei, ifølgje NRK.