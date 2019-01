Vaksiner deg mot smittsam hjernehinnebetennelse

Nyheiter

Korleis smittar det?

Sjukdomen skuldast meningokokkbakteriar. Bakterien smittar ved nærkontakt. I dei fleste tilfella skjer smitten frå friske som har bakterien i halsen. Bakterien kan overførast mellom menneske gjennom spyttdropar. Deling av flasker, glas og kyssing kan vere viktige smittemekanismer. Dei siste åra har det årleg vore meldt mellom to og ni tilfelle av meningokokksjukdom i denne aldersgruppa.

Kvifor er ungdom spesielt utsett?

Friske ungdomar har oftare meningokokkar i halsen enn andre. Få av desse blir sjuke, men dei kan smitte andre. Ein kombinasjon av tett samvær med andre, festing, høgt alkoholinntak, deling av flasker og sigarettar, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan auke risikoen for smitte og for at sjukdommen får eit alvorleg forløp.

I Norge gjeld dette spesielt russefeiring, men kan også vere aktuelt ved festivalar, idrettssamlingar, ungdomsleirar og liknande. Tilrådinga gjeld også yngre og eldre ungdommar som deltek i tilsvarande aktivitetar.

Sidan sjukdomen ofte utviklar seg raskt er det svært viktig å kome tidleg til sjukehusbehandling. Rundt 10 % av dei som får sjukdommen døyr. Fyllesjuke, utmatting og meningokokksjukdom kan likne på kvarandre. Derfor er det viktig å ta ansvar for kvarandre dersom nokon er sjuke, særleg dersom dei er «sløve» (har redusert bevisstheit).

Det finnast effektiv vaksine

Det finst ulike typar av sjukdomsframkallande meningokokkbakteriar. Dei siste åra har eit aukande tal på sjukdomstilfelle hos ungdom vore forårsaka av serogruppe C og Y. For desse meningokokktypane finst det effektive vaksinar som er godkjent av norske legemiddelmyndigheiter. Folkehelseinstituttet tilrår difor at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg med meningokokk A-, C-, W- og Y-vaksine (Menveo eller Nimenrix), denne blir tilbode gitt gjennom skulehelsetenesta på vidaregåande skule og består av ei dose. Denne vaksinen dekker breitt og kan hindre ein stor del av sjukdomstilfella.

Det finst også vaksine mot serogruppe B, denne blir ikkje tilbode gjennom skulehelsetenesta, men ein kan ta den på reisevaksinedag på helsestasjonen, den består av to dosar over ca. 6 mnd.

Ta vaksinen i god tid før russefeiringa

Etter vaksinasjon tek det om lag to veker før vaksinen gir effekt. For ungdom som skal delta i russefeiring tilrår ein at vaksinasjon vert utført i god tid før russefeiringa startar. Effekten varer i 5 år slik at vaksinasjon tidleg i vidaregåande skule vil gi vern både i russetida og ved reiser seinare i ungdomstida.

Vaksinen må betalast av den enkelte, den vil koste 400 kroner. Vaksinen må bestillast, difor er det bindande påmelding snarast. Ein kan ringe helsestasjonen og gi beskjed eller elevane på vidaregåande skule i Ørsta kan skrive seg på liste i administrasjonen dersom ein ønsker vaksinen. Vaksinasjon vil skje når ein har fått den i hus, melding frå helsesøster om tidspunkt vil bli gitt til dei som har bestilt vaksine.

Andre førebyggande tiltak:

• Førebygg dropesmitte, bl.a. ved å ikkje drikke av same flaske/boks/glas som andre, og ikkje dele sigarettar

• Husk at såre slimhinner er meir mottakelege for infeksjonar. Ta vare på stemma og halsen din. Unngå aktiv og passiv røyking.

• Ta deg tid til å sove ut. Kroppen treng kvile.

• Unngå for mykje alkohol. Når du er rusa vil dømekrafta di bli redusert, og symptom på meningokokksjukdom kan bli forveksla med teikn på for mykje alkohol.

• Skaff lege dersom du trur vennene dine kan vere sjuke. Ta ansvar for kvarandre dersom nokon er sløve (har nedsett bevisstheit) eller har feber.