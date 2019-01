Meir lys på skulevegane

Nyheiter

– Dei tiltaka som vi no har fått 50/50-tilskot på frå Møre og Romsdal fylkeskommune er nye trafikklys i Indrehovdevegen som er skuleveg til Hovden skule, nye gatelys på gangveg til Vikemarka skule og fortau frå Indrehovdevegen til Hovden skule og Hovdebygda barnehage, seier prosjektingeniør Dag Jarle Aa i Ørsta kommune.

1,7 millionar kroner

Ørsta kommune søkte fylkeskommunen om midlar til fire tiltak, men det vart løyvd til tre av tiltak. Samla har dei fire trafikktryggingstiltaka ein kostnad på 1,7 millionar kroner.

– To av prosjekta har vi gjennomført allereie. Det gjeld dei to lysprosjekta, og lysa kom på før jul.

I Indrehovdevegen har det blitt nytta 490.000 kroner for å få opp fleire gatelys og skifte til LED-armatur.

– Vi har eit prosjekt i kommunen der vi skal skifte alle gatelysa til LED-armatur over tid. Dette er første prosjektet der vi har nye og moderne armatur. No kan vi mellom anna dimme gatelysa om natta for å spare straum.

Tidlegare var det elleve lyspunkt i Indrehovdevegen, og no har det kome nitten nye gatelys.

Oppgradering ved Vikemarka skule

Langs gang- og sykkelvegen som vert nytta som skuleveg til Vikemarka er og arbeidet ferdigstilt. Her har det kome opp ni nye veglyspunkt, og den totale kostnaden på prosjektet var 270.000 kroner.

I løpet av 2019 skal arbeidet med å etablere gang- og sykkelveg langs Skulevegen i Hovdebygda startast. Vegen er trafikkert med henting og levering på skulen og i barnehagen. Det skal byggjast 65 meter gang- og sykkelveg på austsida av Skulevegen med fortau i tre meter breidde. Kostnaden på prosjektet er 487.500 kroner.

– Her står det framleis att grunnforhandlingar. Målet vårt er å få gjennomført prosjektet i løpet av 2019, seier Aa.

Ikkje midlar til Hagevegen

Prosjektet som kommunen ikkje har fått tilskot til er i Hagevegen. Her vil kommunen rive det gamle autovernet og sette opp nytt der det er behov. Totalt er det ei strekning på 592 meter som må skiftast eller etablerast på nytt. Kostnaden er på 470.000 kroner.