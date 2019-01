Nyheiter

– Det er givande å vere med på, og det er ikkje så mykje som skal til for å glede andre. Det kan vere alt frå å slå av ein prat, gå ein liten tur, kanskje ein tur på kino eller handle litt, fortel Garnes.

Røde Kors Besøkstenesta har 47 medlemer. Kor aktive dei er varierer, og det er slik det skal vere, seier leiar Jostein Vatne.

– Nokre har betre tid enn andre, og det er fullt forståeleg. Difor er det også slik at det er valfritt kor mykje tid kvar enkelt vil legge i dette. Kanskje kan folk stille ein time i månaden, kanskje har dei tid kvar veke. Det er opp til kvar enkelt, og vi har mange ulike ting folk kan vere med på.

Den største gleda

Besøkstenesta er m.a. med på å arrangere vårfest på Vartdal Helsetun, sommardag på Ørstaheimen, Sommarfest på Røde Kors-huset for bebuarane på dei ulike institusjonane i kommunen, open dag på Røde Kors-huset, adventsfest for bebuarane på Hjørundfjordheimen, Barnas dag på Ytrestøylen, julefeiring og ulike turar. På det meste var førti personar med då besøkstenesta inviterte på tur til Standaleidet med kaffi på Rekkedal Gjestehus etterpå.

– Alle treng ikkje å gjere alt, men det betyr uendeleg mykje at nokre er med på litt, seier Vatne.

Dei har eit motto dei følgjer i tenesta si: «Den største gleda ein kan ha, det er å gjere andre glad!»

Vil ha med fleire

No inviterer dei til kurs for nye besøksvener på Røde Kors-huset. Kurset vil gå over tre kveldar, og startar 24. januar.

– Vi treng frivillige frå 18–90 år. Det er ikkje mykje som skal til for at vi skal få dette til å gå rundt. Vi har oppgåver til alle, men som sagt, det er opp til kvar enkelt kor mykje tid folk vil legge i dette.

Vatne fortel at dei også vil legge opp til at besøksvener kan gå saman to og to, slik at dei kan samarbeide.

Besøkstenesta har også eit prosjekt på gang i samarbeid med heimebasert omsorg med fokus på heimebuande som kan ha stor nytte og glede av ein besøksven.

Dei ønskjer også å starte aktivitet i dei nye omsorgsbustadene på Vallamarka, om dei får nok folk.

– Føresetnaden for det er sjølvsagt at vi får nye som melder seg som besøksven, seier Vatne.

– Eg vil absolutt anbefale å vere med, seier Garnes.

– Det er eit fint avbrekk frå kvardagen, i tillegg til at det er godt å vere med på å gjere kvardagen litt betre for andre. Det er artig, og langt frå nokon plikt eller plage.

– Og behovet veks, fortel Vatne.

– Det er nokså nytt i samfunnet vårt i dag. Vi har mange der nær familie bur andre stader i landet. Familiebanda er ikkje som dei var før. Dagane kan verte lange for mange som ikkje har så mange rundt seg, seier Vatne, som håper på mange nye ansikt når besøkstenesta inviterer til kurs.