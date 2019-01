Ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal om kuttvedtak

Nyheiter

(Sunnmørsposten):Det melder Helse Møre og Romsdal måndag 14. januar.

Det var den 4. desember at styret vedtok at Helse Møre og Romsdal må nedbemanne 200 årsverk for at føretaket skal få kontroll på økonomien. Nedbemanninga skulle få økonomisk effekt så tidleg som mogleg i 2019, og administrerande direktør Espen Remme skulle legge fram ein konkret plan over kutt-tiltak for styret innan 24. januar, ifølge vedtaket.

Mork rehabiliteringssenter kan bli råka av helsekutt – Vil vere ei rasering av tilbodet Av 52 sengeplassar innanfor rehabilitering foreslår helseføretaket å kutte 30–33. 18 av desse sengeplassane er på Mork og både brukarar og tillitsvalde reagerer sterk på kuttforslaget.

Fagforbundet og tillitsvalde har stilt spørsmål ved om styrevedtaket er lovleg.

No vert det kalla inn til eit ekstraordinært styremøte per telefon, tysdag 15. januar, for å presisere ordlyden i vedtaket frå 4. desember:

– Vi er gjort merksam på at ordlyden i vedtaket kan bli misforstått. Styret har føresett at helseføretaket gjer omstillinga i tråd med lovar, overeinskomstar og krav til prosess, herunder konsekvens og risikovurderingar som er gjeldande for helseføretak, så derfor ønsker vi å gjere nokre presiseringar i vedtaket, seier styreleiar Ingve Theodorsen i ei pressemelding.

– Abeidsgivarorganisasjonen Spekter har mottatt krav frå LO, YS og Unio om tvistemøte med påstand om at Hovudavtalen er broten. Styret har derfor valt å ta opp saka på nytt, slik at vi får presisert at omstillinga skal følgje dei lover som gjeld for arbeidslivet, seier styreleiaren.

Meiner kuttvedtak er ulovleg

Fagforbundet sende 3. januar eit brev til Helse Møre og Romsdal, der dei viser til styrevedtaket om nedbemanning av 200 årsverk:

– I den forbindelse meiner Fagforbundet at det er eit alvorleg brot på Hovudavtalen §§ 30 og 31. som omhandlar plikta om informasjon og drøfting med dei tillitsvalde, skriv føretakstillitsvald Hilde Furnes Johannessen i brevet til administrerande direktør Espen Remme.

Fagforbundet krev eit forhandlingsmøte om saka, og krev også at prosessen vert stansa inntil tvisten er avklart.

Forbundet har brakt saka inn for LO Stat, som har bedt arbeidsgivarorganisasjonen Spekter om eit møte om saka.

Denne saka vart først publisert av Sunnmørsposten.