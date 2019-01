Småjobbsentralen klargjer Kunsthuset for Nico Widerberg

Nyheiter

– No held vi på med dugnad for å hjelpe kunstlaget. Kunsthuset skal klargjerast til neste utstilling som er med Nico Widerberg, seier Eve Lis Eikrem i Småjobbsentralen.

Då Møre-Nytt var innom Kunsthuset torsdag var nesten ti personar i sving i kjellaren på Kunsthuset.

– Dei er her og arbeidet gjer dei på frivillig basis. Vi skal halde på her til vi er ferdig med å måle. Vi er her så lenge som det trengst. Det er planen vår.

Veggane i underetasjen på Kunsthuset vart torsdag pussa og klargjorde for eit nytt lag med måling.

– Det er slike typar jobbar vi tek på oss, i tillegg til mellom anna snøbrøyting, grasklipping og rydding. Alt som kan definerast som ein småjobb held vi på med. Vi tek på oss oppdrag mot betaling, men også denne typen oppdrag der vi prøver å hjelpe til i lokalsamfunnet, seier Eikrem.