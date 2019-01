Noko for laksenæringa på Vartdal?

Nyheiter

No har laksenæringa på Vartdal, eller trålarane, ein unik sjanse til å sette fiskeriministeren i arbeid.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (frp) søkjer nemleg jobb i Møre og Romsdal – i sjømatbedrifter. Og no oppmodar fiskeriministeren bedriftene om å søkje.

- Kvar dag går fleire tusen personar til ein jobb i sjømatnæringa. Eg vil møte dei som er ute på havet, dei som jobbar på fabrikkane, dei som røktar laksen og dei som forskar på nye artar – kort sagt alle som står på for sjømatnasjonen Noreg. Difor oppmodar eg no bedrifter til å invitere meg til ein arbeidsdag, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik.



Arbeidsdagane skal gjennomførast i løpet av våren og hausten.



- Eg gler meg til å lære meir om korleis det er å jobbe i sjømatnæringa. Eg er innstilt på å lytte og lære, og ser fram til mange gode diskusjonar, seier Nesvik.



Bedrifter som ønskjer at fiskeriministeren skal kome og jobbe hos dei, kan sende invitasjon til postmottak@nfd.dep.no .

-Skriv nokre ord om kvifor du vil at fiskeriministeren skal jobbe i di bedrift, er oppmodinga frå departementet.