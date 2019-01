65.000 kr til lokale tiltak

Nyheiter

Det seier Margunn Furseth Liadal og Liv Slenes i Lions Club Ørsta/Ørstenvik. Onsdag delte dei ut til saman 65.000 kroner til fem ulike tiltak i Ørsta kommune. Den største pengesummen gjekk til ny osteoporosemaskin ved Volda sjukehus.

– Vi er kjempeglade for støtta til aksjonen. Vi har nettopp hatt eit arbeidsmøte der vi har lagt strategien for det vidare arbeidet. Å få 25.000 kroner er til stor hjelp, og no manglar det berre 5.500 kroner på å nå 900.000 kroner. Og vi har berre halde på i to og halv månad. Det er heilt utruleg og folk er verkeleg opptekne av sjukehuset, sa Karen Høydal som saman med Elise Stokken tok imot sjekken frå Lions Club.

1,2 millionar kroner er målet for innsamlingsaksjonen før det blir innkjøp av ei ny osteoporosemaskin til sjukehuset.

På bu og habilitering ved Bakk-Ola-marka skal det setjast i gang trivselstiltak for brukarane. Dette har dei fått 20.000 kroner til.

– I samråd med brukarane skal vi ta opp kva dei tykkjer er tenleg for sin del, og pengane er øyremerkt til trivselstiltak. Vi er veldig glade og takksame for denne gåva, sa einingsleiar Laila Sandvik som saman med Bjarte Mårstøl tok imot gåva.

Lions Club har og gitt 10.000 kroner til Ørsta Idrettspark. For den summen kjøper dei ti stolar i den nye Ørstahallen.

– Eg er imponerte over kor greitt det har vore å få med folk på stoldugnaden. Vi er veldig nær 500.000 kroner, og det vil seie 500 stolar til hallen. Desse vil vere på plass til opninga viss Fora Form klarer å levere dei, sa styreleiar Gunnar Knutsen i Ørsta Idrettspark og retta ein stor takk til Lions Club.

Avdeling Bakketun på Ørstaheimen fekk tildelt 5.000 kroner til innkjøp av nytt servise, og Vartdal Turn og Idrettslag har fått 5.000 kroner som skal gå til reiskapsskur ved den nye kunstgrasbana.

– Vi held eit julelotteri kvart år, og midlane som vi får inn der gjer at vi no kan gje tilbake til lokalsamfunnet. Vi takkar alle som støttar oss, som har kjøpt lodd og som sponsa gevinstar.

Lions Club Ørsta/Ørstenvik har i underkant av tretti medlemmar. Gjennom året held dei mellom anna fleire møter, er med å arrangerer Eldrefesten, held tulipan aksjon og støttar ungdomsarbeid i kommunen.