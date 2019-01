Nattbussen av vegen - to til sjukehus

Nyheiter

Det var klokka 04.18 natt til tysdag at bussen køyrde av vegen på riksveg 15 i Skjåk ved Skjåk kyrkje.

Det var 26 passasjerar i bussen, pluss sjåfør, melder Fjuken.

Bussen bles av vegen, og sklei 30 meter ut på eit jorde før han velta.

Politiet melder at det er svært glatt på staden.

Dei fleste passasjerane er uskaddd. Ein person vart køyrt i ambulanse med kuttskader i hovudet. Ei kvinne vart køyrt traumemottaket på Lillehammer sjukehus med smerter i bryst og nakke.

Dei andre er køyrt til kommunehuset i Skjåk, der dei vert undersøkt av helsepersonell.

Klokka 06.36 køyrde ein ny buss av vegen, om lag 2,5 kilometer aust for same ulykka. Det er ikkje meldt om personskader her.