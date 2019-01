Gåve til Volda frå Dale

Nyheiter

– Vi ønsker å legge til rette for at fleire tar beina fatt eller syklar når dei har høve til det. Då skaper vi betre mobilitet og miljø, i tillegg til betring av folkehelsa, seier Dale i ei pressemeldinga.

For 2019 fordeler regjeringa 78,5 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt fylkeskommunane og kommunane har ansvaret for, seier Dale.

Tilskotsordninga vart etablert i 2014 og er søknadsbasert. Alle fylkeskommunar og kommunar er inviterte til å søke. Statens vegvesen har teke imot til saman 109 søknadar frå 59 søkarar. Totalt vil 58 tiltak no få tilskot.

For å få støtte må søkarane bidra med 50 prosent eigendel. Tilskotsmidla kan nyttast til mellom anna sykkelfelt, gang- og sykkelvegg, sykkelveg med fortau, fortau, utbetring av kryss og sykkelparkering. Eit viktig mål med ordninga er å auke fokuset og satsinga på sykling og gåing ute i landets fylkeskommunar og kommunar.

Dei som får tilskot vert kontakta av Statens vegvesen om kort tid.