Straumen tilbake, men utan telefonsamband

Nyheiter

Følgjene av nyttårsstormen i Hjørundfjorden er ikkje over. Mørenett har slite med straumforsyninga.

Onsdag kveld var det eit nytt utfall. Då melde Mørenett at det var eit utfall klokka 20.00 frå Bondalen til Norang. Bondalen fekk raskt tilbake straumen, men Norangsfjorden vart utan straum heilt til klokka 01.16, heiter det på Mørenett sine heimsider.

Det vart observert lysglimt i Hustadnakken like etter straumutfallet onsdag kveld.

Medan straumen er tilbake, slit Hjørundfjord-området med mobildekninga. Torsdag morgon var det ikkje mobilsignal verken i Bondalen eller i Norangsfjorden. Telenor Mobil melder på sine heimesider at det er brot på taletrafikken (GSM) og datatenestene (3G og 4G). Telenor opplyser at det er i gang arbeid for å rette feila.