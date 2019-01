Ekstrem snøskredfare, flaumfare, jordskredfare og mykje nedbør

Nyheiter

Meteorologane varslar 50-70 mm nedbør i løpet av det neste døgnet.

For snøskred er farenivået heva til raudt, som er det høgste nivået. Det vil seie at det er ekstrem snøskredfare. Dette gjeld for heile Sunnmøre.

Jordskredfare er på gult nivå, som gir moderat fare for jordskred. Dette gjeld for Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Det er venta opp mot 50-70 mm nedbør på 24 timar natt til fredag (30-50 mm i Trøndelag). Nedbøren er venta som regn under 1.000-1.500 moh. Mildveret vil i tillegg gi noko snøsmelting. Grunnvasstanden og vassmetningsgraden i bakken er svært høg. Bratte skråningar, i tillegg til bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett. Fare for utløysing av sørpseskred gjeld særleg i område med meir enn 40 cm snø. Snøen er stadvis vassmetta. Sørpeskred kan verte løyst ut i relativt slake hellingar der vatn er samla opp. Skreda kanaliserer ofte ned forseinkingar og bekkeløp, og kan då utvikle seg til flaumskred, skriv yr.no på nettsidene sine.