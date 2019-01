Vil kjøpe «Krysset» i Ørsta sentrum

Nyheiter

– Vi grensar til dette området, og vi har vår tilkomst og avkøyrsel over denne parsellen, skriv eigarane av selskapet, Per Magne Mork og Arne Johan Rebbestad i eit brev til kommunen. Den aktuelle tomta er på 544 kvm.

– På bakgrunn av vår godkjende tilkomst og bruk for dagens bygg ønskjer vi no å få eigedomsretten til denne grunnen. Vi kan diskutere ein mindre del av tomta med utgangspunkt i at vi då får det vi treng til å halde oppe dagens tilkomst, skriv Mork og Rebbestad som eig Tindebygget.

Interessa for den aktuelle tomta heng nok saman med kommunen sine planar om ny vegføring i sentrum. Eigarane av Ivar Aasengate 10 er ønskjer ikkje den innregulerte vegen fordi realiseringa vil «stele» 15–20 parkeringsplassar frå selskapet.