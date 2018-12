Dømd for ruskøyring og vald

Nyheiter

Hendinga fann stad i april i år. I retten forklarte mannen at han hadde drukke ein halv øl, og at han ikkje forstår resultatet av utandingsprøva. Retten fann det bevist at mannen køyrde bil i rusa tilstand.

Mannen var og tiltalt for fysisk krenka ein annan person i oktober i fjor. Tiltalte var rusa og vart køyrt heim av politiet etter hendinga.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i 21 dagar. Han vart vidare dømd til å betale ei bot på 10.000 kroner. I tillegg må han betale 1.000 kroner i erstatning og mistar førarkortet i ein periode på to år.