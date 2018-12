– Kvakk kvakk! Her kjem vi

Nyheiter

– Fortsatt fokus på trafikksikkerheit hos dyrelivet i Volda, skriv Roar Vikene på Facebook.

Endene i sentrum av Volda er noko som både vaksne og ungar sett pris på. Mange er innom butikken for kjøpe noko slik at dei kan mate fuglane. Nokre bilistar har og fått oppleve trafikkkork i sentrum utan at dei heilt har skjønt årsaka. Av og til kan vere endene som er skyld i dette. Flokken med ender likar å ta seg over E39, men dei er lovlydige og nyttar seg av gangfeltet.

Fredag fekk Vikene filma hendinga. Videoen ser du øvst i saka.