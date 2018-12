Nyheiter

Monica Lund Osther (43) har ulækjeleg brystkreft, med spreiing til skjelettet. Men ho nektar å gi sjukdommen stor plass i livet sitt. I sjukdomsperioden har Lund Osther hatt svært god nytte av trening, og ho har eit sterkt ønske om at trening kan verte ein naturleg del av kreftbehandlinga.

Heime på juleferie i romjula besøkte den utflytte hovdebygdingen, mangeårig treningsinstruktør, Topp Trening for å halde foredrag om å møte alvorleg sjukdom med ein fysisk aktiv kropp, og eit sterkt hovud. I tillegg hadde ho ein energifylt treningstime.

Undersøkte brystet

Det var ein dag i starten på februar 2013 at kvardagen til Monica vart snudd opp ned. Ho hadde oppdaga at det eine brystet var større enn det andre, så ho bestilte ein time for undersøking. Nydusja, rett frå ein steptime på Heming treningssenter i Oslo, møtte ho til mammografi.

– Eg følte meg så frisk. Men ein time seinare hadde eg vorte kreftpasient.

Tre veker seinare hadde ho fått operert vekk eit bryst og nokre lymfeknutar.

Krefttypen har vore hissig, og same kor mykje medisin, nye sortar og behandlingar ho har fått, har sjukdomen nekta å sleppe taket. Etter påska i 2016 kom endå eit hardt slag. Monica hadde byrja med snowboard, og trudde smertene i hoftene kom av overbelastning. Men etter MR-undersøking fekk ho den brutale meldinga: Kreften kan ikkje lækjast.

Monica nekta å legge seg nedføre, og stikk i strid med legane sine råd om å kvile mykje og slappe av, så har ho gjort det motsette. Ho har køyrt på med trening så sant ho har hatt ork, og føler dette er svært viktig i hennar situasjon.

– Trening har alltid vore ein viktig del av livet mitt. Sidan eg har vore instruktør i over tjue år, er dette ein stor del av identiteten min.

I tillegg til å vere instruktør, har ho vore dagleg leiar på treningssenter og personleg trenar.

Ho vil ikkje verte framstilt som noko superkvinne, for det er ho ikkje.

– Sjølvsagt har eg periodar etter tøff behandling der eg ikkje orkar særleg etter store biverknader. Og så veit eg at ikkje alle kan trene som meg under kreftbehandling. Men for meg som er godt trena har det ikkje vore aktuelt å slutte med trening, for eg veit kva inaktivitet kan gjere med kroppen. Men tru ikkje at det er lett for meg heller, eg har måtta tvinge med opp og ut då dagane har vore som tyngst. Men eg har halde fokus på det eg har klart, og ikkje det eg ikkje klarar.

Monica fortel at ho har opplevd enormt mykje treningsglede, og har vore veldig overraska over korleis kroppen har respondert på treninga.

– Det er ei kjensle eg unner alle i liknande situasjon. Springing og anna trening har vore som meditasjon i tunge tider, og eg har vorte både tryggare, sterkare og gladare i kroppen og hovudet.

Monica er bekymra over legestanden sine råd om ein skal kvile så mykje under kreftbehandling.

– Dette skremmer meg. Kreftbehandling varer lenge, og viss ein då berre skal kvile, vert kroppen enormt svekka. Det handlar ikkje om å vere i superform, men om å få det lettare, at dagane vert rikare. Eg er overtydd om at det er livsforlengjande å vere aktiv. Sjølv med spreiing kan kroppen springe ei mil. At eg kan vere som før er også god hjelp for dei næraste som opplever kreftalvoret på sine måtar.

Akkurat då Monica følte seg som ei b-vare, som ho seier, møtte ho kjærleiken på nytt, og i fjor sommar gifta ho seg med Christian, og dei drog på bryllaupsreise til Hawaii.

I dag bur paret i Oslo med to barn kvar frå tidlegare forhold.

Hovudfokus i livet hennar er å leve her og no, og å fylle dagane mest mogleg med positive ting.

Kan ikkje styre

– Sjølvsagt opplever også vi i familien dei grå dagane og frustrasjon over det vanskelege. Ein kan ikkje styre det som skjer i liva våre, men vi kan styre korleis vi vil takle det. Å leve med alvorleg sjukdom er meir enn ein diagnose. Eg har prøvd å finne ei ny retning med positiv fokus, og har eit mål om å motivere og inspirere og gi ei forståing av kva trening kan bety også når ein er alvorleg sjuk, og at trening kan vere viktig for sjukdomsbehandlinga, forklarar 43-åringen.

Nyleg starta nok ein gong med ny medisin. I januar får ho vite om han har effekt.

Monica sprang halvmaraton i København medan ho var kreftsjuk, og til våren planlegg ho ein ny.

Kreften har spreidd seg til levra. Og livet hennar er uføreseieleg. Men Monica Lund Osther er ikkje den som resignerer.

– Det er ei underleg kjensle å vere i så god form som eg er, og samtidig vere alvorleg sjuk. Eg taklar sjukdommen betre når det er slik. Treninga er med på å løfte meg. Framtida er usikker og skummel. Men her og no føler eg meg frisk. Det er det viktige!

Kreftforeininga:

- Bra å vere i aktivitet under kreftbehandling

- Både under og etter kreftbehandling er det bra å være i aktivitet, skriv Kreftforeningen på sine heimesider.

Kreftforeninga skriv vidare at fysisk aktivitet under og etter kreft kan bidra både til auka livskvalitet og mindre trøyttleik og ubehag.

- Fysisk aktivitet er viktig for god helse, og kan vere spesielt til hjelp for folk som har fått ein kreftdiagnose.

- Regelmessig fysisk aktivitet er ein viktig del av rehabiliteringa etter kreftsjukdom og kan bidra til å redusere biverknader som følgje av sjukdommen og behandling.

Det vert understreka at det er viktig å finne ein god balanse mellom aktivitet og kvile.