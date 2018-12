– Blir spektakulært

Nyheiter

– Det er mange som sikkert ikkje har sett eit pyroshow. Her vert det fyrverkeri til eit heilt anna forbruk enn det private. Den største dimensjonen er 6-toms bombe som har ein omkrets på femten centimeter. Når den sprenger er den hundre meter i diameter og dekker eit område på 8.000 kvadratmeter, seier Osdal.

Initiativtakarane er lidenskapleg interessert i fyrverkeri.

– Eg halde på å sertifisere meg som pyroteknikar, og eg tenkte at å få til eit årleg show i Volda hadde vore svært.

Nyttårsaftan i 2017 hadde Osdal eit lite show ved Øyra skule.

– Det var i klasse 3, medan no skal vi opp ei klasse. Det gjer at eg må ha med ein sertifisert pyroteknikar, og Krohn pyroteknikk i Molde stiller med pyroteknikar.

For å få til det felles fyrverkeriet har det blitt starta ein Spleis. Målet er å få inn 75.000 kroner. Nokre dagar før nyttårsaftan har det kome i overkant av 67.000 kroner. Dermed er målet i sikte.

– Det er ikkje så mykje som står att, og vi har håp om å nå målet. Det er flest privat som har gitt pengar og bidrege med rundt 40.000 kroner. Resten er det bedrifter og næringslivet som har gitt, opplyser Osdal.

Tilbakemeldingane på initiativet har vore gode. Sjølve oppskytinga skal skje på grusbana på Volda stadion.

– Publikum har eit eige område oppe på parkeringsplassen. Oppskytingsområdet vert avsperra med eigne vakter. Dei som bur i Røyslida eller på Heltne vil ha panoramautsikt, og vil nok ikkje ha behov for å ta turen ned på stadion.

Vêrmeldingane til nyttårsaftan er ikkje dei beste med både vind og nedbør.

– Vi kjem til å gjere vurderingar på dagen. Blåse det veldig mykje må vi nok avlyse, men slik det ser ut no vindmessig skal det gå bra. Om det blir veldig vått er det ei lita utfordring å kople alt fyrverkeriet, men vi har fått låne eit telt slik at vi held regnet ute under oppkoplinga.

– No er det berre å gle seg til nyttårsaftan, og så får vi håpe at dette vert ein årleg tradisjon, seier Osdal.